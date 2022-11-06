شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس إقامة مباراة ودية فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، استغلال فترة توقف مسابقة الدوري لإقامة مباراة ودية أو اثنتين لتجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التى وقعوا فيها الفترة الماضية.

ويرغب البروفيسور فيريرا فى استغلال فترة التوقف لمعالجة كافة الأخطاء وإعادة الاتزان للفريق، مع عودة المصابين واكتمال صفوف الفريق.

وتتوقف مسابقة الدورى حاليًا بسبب معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18 ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.