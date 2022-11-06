شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد كشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، برنامجا غذائيا خاصا للاعبين خلال فترة التوقف الدولى، وأبلغهم بخضوعهم لقياسات وزن عقب عودتهم من الراحة السلبية، للتأكد من تنفيذهم البرنامج الغذائي، مهددا إياهم بفرض عقوبات مغلظة حال مخالفة أى لاعب للنظام أو تعرضه لزيادة فى الوزن.

ومنح كشري اللاعبين راحة سلبية عقب التعادل أمام الزمالك بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الرابعة الدورى المصرى الممتاز، لالتقاط الأنفاس وحفاظاً عليهم من الإصابات خلال فترة التوقف الدولى.

وفى سياق مختلف، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى لفريق إنبى، أن فريقه كان أفضل من نظيره الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، موضحاً أن الفريق البترولى شكل خطورة على الأبيض، خاصة مرمى محمد عواد، فى ظل الإصرار على الفوز أو تحقيق نتيجة جيدة.

وأشار كشرى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، إلى أن خسارة الزمالك بطولة السوبر سلاح ذو حدين؛ لأن الزمالك لديه رغبة فى مصالحة جماهيره فأخبرت لاعبى إنبى أن تسجيل هدف سيُضعف موقف الزمالك فى اللقاء.