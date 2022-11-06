شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يقترب من العودة للتدريبات الجماعية فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب المالى أليو ديانج، لاعب خط وسط النادى الأهلى، من العودة للتدريبات الجماعية للمارد الأحمر بعد التعافى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية الذى تعرض لها فى مباراة أسوان الدورى، وأبعدته هذه الإصابة عن مباراة السوبر أمام الزمالك ثم الداخلية بالدوري.

ونفذ ديانج برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الأيام الماضية تحت إشراف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

وأكد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، أن ديانج لاعب مؤثر وغيابه عن الفريق أمر مهم، لكن الجهاز الفني قادر على تجهيز البديل والدفع به فى المباريات، مُشيراً أن الفريق يقدم كرة جماعية والأهلي لديه عناصر قوية على الصعيد الأساسي والبدلاء.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب فى الخامسة مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ثم يلتقى المارد الأحمر مع طلائع الجيش 2 ديسمبر المقبل باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.