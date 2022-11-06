عمر مرموش يشارك في فوزفولفسبورج أمام ماينز بثلاثية في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق فولفسبورج فوزا عريضا على نظيره ماينز، مساء اليوم السبت، بنتيجة 3 أهداف دون رد،في الجولة الثالثة عشر بالدوري الألماني.

وجاء الهدف الأول لفريق فولفسبورج في الدقيقة 33 عن طريق باتريك ويمر، قبل أن يضيف ماكسيمليان ارنولد الهدف الثاني في الدقيقة 70.

واختتم أهداف الضيوف اللاعب ريدل باكو في الدقيقة 84.

وشارك اللاعب الدولي عمر مرموش في المباراة كبديل مع حلول الدقيقة 88، بعدما قرر مدرب الفريق الدفع به بدلا من زميله جاكوب كامينسكي.

وبتلك النتيجة، رفع فولفسبورج إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني، متساويا مع ماينز في عدد النقاط.