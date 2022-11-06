خاص لمصراوي.. كولر يطير إلى سويسرا الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - يطير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي إلى سويسرا يوم الثلاثاء المقبل، في إجازة قصيرة من أجل زيارة أسرته والإطمئنان عليها.

وقال مصدر في الأهلي خلال تصريحات خاصة ليلا كورة، أن المدرب السويسري سيعود إلى القاهرة يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر الجاري تمهيدًا لقيادة تدريبات الفريق في اليوم التالي استعدادًا للارتباطات القادمة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراة ودية يوم الاثنين القادم ثم يحصل اللاعبون على إجازة لمدة خمسة أيام في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب التوقف الدولي.

ومن الجدير بالذكر، أن الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.