الخليج 365 يرصد.. موقف الزمالك وإمام عاشور من أزمة التجديد حتى الشعر الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الأيام القليلة الماضية أحاديث كثيرة عن وجود توتر في العلاقة بين نادي الزمالك ولاعب خط الوسط بصفوفه إمام عاشور أدت لاستبعاده في النهاية من مباراة إنبي الأخيرة للفريق في بطولة الدوري.

مصدر مُطلع على سير الأحداث يروى لمصراوي، بداية توتر العلاقة حتى انتهائها باعتذار من اللاعب للجهاز الفني بالإشارة إلى أن الأمر بدأ بتأخر إمام عاشور عن التدريب لمدة 5 دقائق بعد بدايته فحذرّه المدير الفني البرتغالي للفريق جوسفالدو فيريرا قبل أن يُخصم للاعب في المرة الثانية التي تأخر فيها لدقائق أقل.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب تعرض لخصم مع تكرار التأخر قبل أن يشتكي من إصابة خفيفة قبل أحد مباريات الزمالك بعد عودة اللاعب من معسكر للمنتخب ليستبعده فيريرا من القائمة ثم أعاده للمشاركة مع تعافيه.

وأوضح المصدر أن صبغ اللاعب لشعره باللون الأبيض لم تلقى أي عقوبة من قبل مسؤولي الزمالك تجاه اللاعب ولكن كان هناك حالة من الضيق خاصة بعد خسارة السوبر المصري وخاصة كان الضيق من جانب المدير الفني فيريرا الذي لا يُحب مثل هذه الأمور.

وردّ المصدر ذاته عما إذا كان الأمر متعلق بقصة تجديد تعاقد اللاعب مع النادي الذي ينتهي في عام 2024، قائلاً:"خلال هذه الفترة مابين تأخر إمام وصبغ شعره باللون الأبيض كان هناك جلسات جمعت إمام عاشور ووكيله وأمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك لتجديد التعاقد؛ إذ أن العقد الذي وقعه اللاعب مع اللجنة السابقة برئاسة حسين لبيب حين كانت تدير الزمالك لم يتم تفعيله ولكن لم يصل الطرفان لأي اتفاق وطلب اللاعب مهلة للتفكير".

وكان الزمالك قد أعلن في أغسطس 2019 تعاقده مع اللاعب إمام عاشور لمدة 5 مواسم قبل أن يُعلن في يونيو الماضي تمديد التعاقد معه.

وشارك اللاعب صاحب الـ 24 عامًا مع الزمالك خلال الموسم الجاري 2022/2023 في مباراتين بالدوري؛ إذ صنع هدفًا خلال 127 دقيقة لعب ومباراة في دوري أبطال أفريقيا ولكنه لم يصنع أو يُسجل خلال التسعين دقيقة.