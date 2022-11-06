15 إصابة.. هالاند يثير خوف جوارديولا في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، منذ قليل، تشكيل مانشستر سيتي الرسمي، الذي يبدأ به مباراة فولهام، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي، ما شهد غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

هالاند البالغ من العمر 22 عامًا، انضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، صيف 2022، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

ويعيش هالاند، على مستوى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي، أفضل أيامه، بعدما أحرز 22 هدفًا في 16 مباراة في كل المسابقات الرسمية، منها 17 هدفًا في البريميرليج، مع 5 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

ويتغيب هالاند عن تشكيل مانشستر سيتي، لكنه يبقى ضمن الأسماء المتواجدة على مقاعد بدلاء المدرب بيب جوارديولا، أمام فولهام.

لماذا يشعر جوارديولا بالخوف من إصابات هالاند مع مانشستر سيتي؟

يبدو سجل هالاند مع الإصابات، غير مطمئن، بالنظر إلى موقع "ترانفسير ماركت" الذي أشار إلى تعرضه لـ15 إصابة عضلية متنوعة، في الفترة من أكتوبر 2018 إلى الشهر نفسه من عام 2022، أي خلال 4 سنوات.

وأكد جوارديولا في تصريحات سابقة، قلقه إزاء غياب هالاند عن منافسات كأس العالم 2022، في ظل فشل النرويج في الوصول إلى مونديال قطر، موضحًا أنه وجه نصائح عدة إلى اللاعب، خلال العطلة الطويلة التي سيحصل عليها، كما طلب منه أن يحافظ على عادات النوم والطعام، وأن يتمرن جيدًا.

في الموسمين الماضيين، تغيب هالاند بسبب إصاباته عن المشاركة في 26 مباراة رسمية، بمعدل 13 لقاءً في الموسم الواحد، ما دفع برشلونة إلى التراجع عن ضمه، خوفًا من سيناريو الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، بـ"الزجاجي".

وبالنظر إلى تشكيل بوروسيا دورتموند في موسم 2021-2022، احتل هالاند، المرتبة الثامنة في قائمة أكثر اللاعبين المشاركين، بواقع 30 مباراة، مقابل 44 لقاءً شارك فيه الإنجليزي جود بيلينجهام، أي أنه خاض 14 مواجهة أقل.

وكان المدرب بيب جوارديولا شدد في المؤتمر الصحفي الذي سبق موقعة فولهام، على أن حالة هالاند الصحية، تحسنت كثيرًا.