شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب أليانز أرينا قمة مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد، والتي ستجمع بين يوفنتوس وغريمه إنتر ميلان.

حيث تأتي المباراة بعد توديع اليوفي دوري أبطال أوروبا وتحوله للدوري الأوروبي، فيما نجح الإنتر في خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بالتشامبيونز ليج.

ويتقدم النيراتزوري في جدول ترتيب الدوري الإيطالي على غريمه، محتلا المركز السادس برصيد 24 نقطة، فيما يأتي اليوفي في المرتبة الثامنة برصيد 22 نقطة.

◄ ما هو موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2022-2023؟



مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان ستقام مساء الأحد 6 نوفمبر.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي 2022-2023



تملك شبكة قنوات "أبوظبي" حقوق البث الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان عبر قناة "AD SPORTS Premium 1"، وكذلك تطبيق "Starz Play App".

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام إنتر



• حراسة المرمى: تشيزني

• خط الدفاع: خوان كوادرادو ودانيلو وجاتي وأليكس ساندرو

• خط الوسط: فيليب كوستيتش وأدريان رابيو ووستن مكيني وفيدريكو كييزا

• خط الهجوم: ميليك وفلاهوفيتش

تشكيل إنتر المتوقع أمام يوفنتوس

• حراسة المرمى: أندري أونانا

• خط الدفاع: ميلان شكرينار وستيفان دي فراي وأليساندرو باستوني

• خط الوسط: دينزل دومفريس ونيكولو باريلا وهاكان تشالهانوجلو وهنريك مختاريان وديماركو

• خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو

جدول ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023

نابولي - 32 نقطة

أتالانتا - 27 نقطة

ميلان - 26 نقطة

روما - 25 نقطة

لاتسيو - 24 نقطة

إنتر ميلان - 24 نقطة