شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهدر الزمالك المصري أول نقطتين في مسيرته ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

جاء ذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه إنبي، في مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة للمسابقة.



ورفع الزمالك (حامل اللقب) رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث من 3 لقاءات، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى نقطتين من 4 مباريات في المركز الرابع عشر.

◄ ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز؟



يضرب الزمالك موعدًا مع فريق بيراميدز اليوم الأحد المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

◄ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟



تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بصورة حصرية عبر شاشتها، وكالمعتاد ستنقل مواجهة الزمالك والمصري.