اخبار الرياضه

بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 6_11_2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أهدر الزمالك  المصري أول نقطتين في مسيرته ببطولة الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

 

جاء ذلك بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه إنبي، في مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة للمسابقة.


ورفع الزمالك (حامل اللقب) رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث من 3 لقاءات، فيما ارتفع رصيد إنبي إلى نقطتين من 4 مباريات في المركز الرابع عشر.

 

◄ ما هو موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري الممتاز؟


يضرب الزمالك موعدًا مع فريق بيراميدز اليوم الأحد المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022.

 

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

◄ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز؟


تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بصورة حصرية عبر شاشتها، وكالمعتاد ستنقل مواجهة الزمالك والمصري.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا