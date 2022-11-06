شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة السعودية وأيسلندا الودية اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض المنتخب السعودي رابع مواجهاته الودية التحضيرية في معسكر أبوظبي أمام أيسلندا على ملعب محمد بن زايد.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بجانب منتخبات بولندا والمكسيك ويخوض أولى مواجهاته يوم 22 نوفمبر أمام منتخب التانجو الأرجنتيني.

كما أن الأخضر فاز بهدف دون رد أمام مقدونيا الشمالية ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وتعادل سلبيا أمام الهندوراس وتتبقى له مواجهتان أمام أيسلندا في السادس من نوفمبر ثم بنما في العاشر من نوفمبر.

موعد مباراة السعودية وأيسلندا الودية



تقام المباراة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 مساءً بتوقيت السعودية على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة السعودية وأيسلندا الودية



تذاع مباريات المنتخب السعودي عبر قنوات SSC الرياضية لكن العديد من التقارير الصحافية تشير إلى أن الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر، يرفض نقل المباراة تلفزيونيَا في إطار حرصه على فرض السرية الخاصة بخططه قبل المشاركة في كأس العالم 2022.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية أمام أيسلندا

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: أحمد بامسعود، علي البليهي عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد

خط الوسط: سلمان الفرج، علي الحسن، محمد كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، فهد المولد