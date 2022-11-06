شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي اليوم الاحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض فريق ليفربول، مساء اليوم الأحد، مباراة مع خصمه توتنهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير" مباراة الفريقين، في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج، موسم 2022/23.

ويمتلك ليفربول حاليًا 16 نقطة في المركز التاسع، بعد خوض 12 مباراة، في حين يتواجد توتنهام في المركز الثالث برصيد 26 نقطة بعد خوض 13 مباراة.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بعد خسارتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي أمام كل من نوتينجهام فورست وليدز يونايتد.

بينما حقق توتنهام فوزًا قاتلًا على بورنموث، في الجولة الماضية من البطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

◄ ما هو موعد مباراة ليفربول وتوتنهام؟



من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام



تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.