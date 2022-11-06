شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مانشستر يونايتد فى ضيافة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي اليوم الأحد 6_ 11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف فريق أستون فيلا نظيره مانشستر يونايتد فى الرابعة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم أمام مضيفه أستون فيلا باحثا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التقدم ودخول المربع الذهبي فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وفى الجهة الأخرى، يسعى أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور لخطف الفوز من بين أنياب الشياطين الحمر، لتعديل موقفه فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي والهروب من دوامة الصراع مع الهبوط.

ويحتل مان يونايتد المركز الخامس بجدول الترتيب فى الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة بعد 7 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، بينما يأتي أستون فيلا فى المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة حيث فاز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7.

من جانبه، قال الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، فى المؤتمر الصحفى للمباراة، "علينا أن نفوز أمام أستون فيلا، وآمل أن نؤدى بشكل جيد، وأن مدرب إنجلترا يأخذ أكبر عدد ممكن من اللاعبين من مانشستر يونايتد لكأس العالم".

وعن إيقاف برونو فيرنانديز ضد أستون فيلا قال، "نحن نعلم أنه يتعين علينا استبداله، علينا أن نرى كيف ونفكر فى الأمر، أمامى ليلة واحدة فقط للتفكير فى الأمر".

وأنهى تصريحاته قائلا، "ستكون مباراة أستون فيلا صعبة، لديهم مدرب جديد وعلىّ أن أشاهد وأحلل هذه المباراة وبعد ذلك سيكون لدينا خيار".

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