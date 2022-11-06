شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 6_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة الإنجليزية لندن مباراة تشيلسي وآرسنال، في قمة مباريات الجولة 15 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث يدخل آرسنال، الضيف، المباراة بحثًا عن مواصلة التواجد في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يمر "الجانرز" بموسم مثالي حتى الآن على الصعيدين المحلي والأوروبي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، من عشرة انتصارات وتعادل وهزيمة، ويبتعد بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف.

أما تشيلسي، صاحب الأرض، فيدخل المباراة وعينه على إنهاء سلسلة النتائج السلبية للفريق في الدوري الإنجليزي، بعد أن فشل "البلوز" في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات، والتي كان آخرها الخسارة أمام برايتون بنتيجة 4-1.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، حصدها من ستة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها من الهزائم.

ما هو موعد مباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2022-23؟



موعد مباراة تشيلسي وآرسنال والتي تقام ضمن الجولة 15 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي هو اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي 2022-23؟



ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستذاع مباراة تشيلسي وآرسنال عبر شاشتها.