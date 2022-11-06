شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه القناة فى أولى وديات معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق المصرى، بقيادة إيهاب جلال، اليوم الأحد، أولى تجاربه الودية فى معسكر القاهرة، عندما يلتقى نادى القناة، فى اللقاء الودى الذي يجمع الفريقين فى إطار استعدادات الفريق البورسعيدي لكأس الرابطة ومواجهة ربع نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

ورفع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الحمل البدني للاعبي الفريق، لاستعادة اللياقة البدنية بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد مواجهة إنبي.

وكان المصري قد استهل مشواره فى الدوري العام بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم التعادل مع بيراميدز سلبيا قبل أن يفوز على إنبى بثنائية نظيفة.

كان ايهاب جلال قد قرر ضم الرباعي الشاب، مصطفى أيمن "لاعب خط وسط فريق 1999، وعبد السلام أحمد الظهير الأيمن لفريق 2001، أحمد شداد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2001، وإبراهيم سعيد لاعب الارتكاز الدفاعي لفريق 2003 ، للتدريب مع الفريق الأول وذلك بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن مع الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي المصري.

وأنهى محمود جابر، المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الاتفاق على إقامة 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المغلق، الذى يستمر لمدة أسبوعين، ويلتقي الفريق اليوم الأحد الموافق 6 نوفمبر مع فريق القناة، ثم يوم الاثنين السابع من نوفمبر المقبل مع فريق الداخلية، فيما يلتقى الأحد الثالث عشر من نوفمبر مع فريق حرس الحدود، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام سيراميكا.