شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى إياب دور الـ32 التكميلى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوص فريق فيوتشر تحديا قويا عندما يستضيف أول أغسطس الأنجولى، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تقام مباراة فيوتشر وأول أغسطس فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، فى إياب دور الـ 32 التكميلي.

من جهته كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، موقف على ماهر مدرب الفريق من المواجهة المرتقبة مع أول أغسطس فى الكونفدرالية، وقال السقا فى تصريحات لليوم السابع، إن علي ماهر لم ينه، حتى الآن، إجراءات الرخصة التدريبية A ، موضحا أن جهود النادي مستمرة لإنهائها فى أسرع وقت لأن وجوده داخل الملعب سيفرق بشكل كبير مع الفريق.

وكان فيوتشر قد تعادل بهدف لمثله فى مباراة الذهاب بهذا الدور أمام أول أغسطس، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي باستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا في القاهرة لحسم التأهل.

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

مشوار فيوتشر في الدوري

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.