شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهي مشوار الأهلي الأفريقي أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الاهلى من وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح فى نصف نهائى البطولة الأفريقية فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1988، باستاد القاهرة، بعد تبادلهما الفوز بهدفين دون رد لكل فريق فى ملعبه، ثم احتكم الفريقان لركلات الترجيح التى أنصفت بطل الجزائر برباعية مقابل هدفين، سجل للأهلى فى مثل هذا اليوم علاء ميهوب من ضربة جزاء وربيع ياسين.

ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 10 مرات وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

ويعد الأهلى أيضا أكثر الفرق مشاركة فى البطولة حيث شارك 33 مرة ويعتبر وائل جمعة نجم الأهلى السابق الأكثر تتويجا باللقب حيث حمل الكأس 6 مرات.

وتسيدت الفرق المصرية البطولة حيث حصلت على اللقب 16 مرة منها الأهلى 10 القاب والزمالك 5 القاب و الإسماعيلى لقب واحد.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.