شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الدوري وكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض تحديات عديدة خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يلعب الفارس الأبيض مع المصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجارى، ويتجدد اللقاء بين الفريقين فى الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى كأس مصر أمام المصرى

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام المصرى

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر المقبل فى الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الزمالك يتعادل مع انبى 1/1 فى أخر ظهور للفريق الابيض

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة إنبى التى أقيمت مساء الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى افتتاح منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.