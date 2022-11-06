شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، باستاد التتش ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، بعد توقف الدوري عقب الانتهاء من مباراته ضد الداخلية بالجولة الثالثة من عمر الدوري والتى فاز فيها الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية الجمعة ثم استأنف تدريباته الجماعية أمس، السبت، ويتدرب حتى غدٍ، والذى سيشهد خوض مباراة ودية ومن المتوقع أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية لمدة 4 أو 5 أيام قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية حتى موعد أول مباراة رسمية.

ويتوقف الدوري الممتاز الفترة الحالية بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول الذي يخوض خلاله ودية قوية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية بهدف نظيف في أول مباراتين وبرباعية مقابل هدف في المباراة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي مع المقاولون العرب في الخامسة من مساء الأحد 27 نوفمبر، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، ثم يلعب المارد الأحمر مع طلائع الجيش 2 ديسمبر المقبل أمام طلائع الجيش، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.