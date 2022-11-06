الجزيري يسافر إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

غادر القاهرة اليوم السبت التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، متجها إلى تونس للانضمام لمعسكر منتخب نسور قرطاج الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك أن النادي تلقى خطابا رسميا في الساعات الماضية باستدعاء سيف الدين الجزيري للانضمام لقائمة منتخب تونس للمشاركة في معسكر الدمام قبل بطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر لها في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكان منتخب تونس أعلن في وقت سابق من السبت قائمة مبدئية من اللاعبين المحليين، مكونة من 16 اسمًا، لخوض معسكر بمدينة الدمام، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم.

وشهدت القائمة تواجد الجزيري، وعلي معلول، مدافع الأهلي، بينما لم يتواجد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك الآخر.

ومن المقرر أن يعلن جلال القادري، مدرب منتخب تونس، القائمة النهائية للفريق استعدادًا لكأس العالم، يوم 14 نوفمبر.

ويشارك منتخب تونس في المجموعة الرابعة في كأس العالم مع منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.

واستأنف الزمالك تدريباته السبت استعدادا للفترة المقبلة، وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.