شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه العامرية والحمام وديا استعدادا للمباريات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، على خوض مباراتين وديتين فى الفترة الحالية من أجل تجهيز الفريق للمباريات المقبلة.

واتفق سموحة على مواجهة فريق العامرية أحد أندية القسم الثالث يوم 9 نوفمبر الجارى، ومواجهة فريق الحمام أحد أندية القسم الثانى يوم 10 نوفمبر الجارى، استعدادا لاستئناف بطولة الدورى.

وعاد فريق سموحة للتدريبات اليوم السبت، بعد إجازة 3 أيام والتى منحها المدير الفنى للفريق بعد التعادل مع حرس الحدود.

وسقط سموحة فى فخ التعادل مع حرس الحدود سلبيا، في المباراة التى جمعتهما، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى.

ويسعى العشرى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي فوز هذا الموسم، حيث بدأ سموحة مباريات الدوري بالهزيمة أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل التعادل مع البنك الأهلى وحرس الحدود، ليحصد الفريق نقطتين فقط من 9 نقاط متاحة، وهو الأمر الذي يرفضه طارق العشرى الذي يطمح في المنافسة على المربع الذهبي هذا الموسم.