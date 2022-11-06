زيدان يتقدم أفضل 5 مدربين متاحين للعمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت صحيفة «ماركا» الإسبانية أسماء أبرز 5 مدربين متاحين للعمل حاليا، بعد انتهاء علاقتهم مع أنديتهم الأخيرة، إما بالإقالة أو الاستقالة.

01 زين الدين زيدان

حقق زيدان نجاحات كبيرة مع النادي الوحيد الذي أشرف على تدريبه وهو ريال مدريد الإسباني، إذ قاده للفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، خلال عمله مع النادي الملكي على مرحلتين.

وحاول كثير من الأندية الأوروبية الكبيرة التعاقد مع زيدان بعد رحيله عن ريال مدريد، لكنه رفض كل العروض، ويبدو أنه ينتظر دوره في الإشراف على المنتخب الفرنسي بعد نهاية كأس العالم 2022.

02 توماس توخيل

يعد الألماني توماس توخيل أحد أفضل المدربين في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وقاد في2021 تشلسي الإنجليزي للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن مسيرته مع «البلوز» انتهت سريعا على نحو غير متوقع.

قبل تشلسي، برز توخيل مع بوروسيا دورتموند الألماني وخاض تجربة ليست سيئة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والآن ينتظر دوره لخوض تحد جديد.

03 ماوريسيو بوكيتينو

صنع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لنفسه اسما مع توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، وحقق معه نتائج مميزة على مدى 5 مواسم أوصله في أحدها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك، خاض بوكيتينو تجربة قصيرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لم يحقق خلالها الهدف المطلوب منه على الصعيد القاري، ليرحل سريعا دون أن يغيب اسمه عن قائمة الترشيحات لخوض تحديات جديدة.

04 يواكيم لوف

حقق يواكيم لوف إنجازا مذهلا حين قاد منتخب ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل، وانتهى مشواره مع «المانشافت» في 2021 بعد رحلة استمرت 15 عاما، أصبح خلالها واحدا من أشهر المدربين في أوروبا.

05 مارسيلو غالاردو

بعد مسيرة حافلة استمرت 8 سنوات حصد خلالها 14 لقبا، من بينها بطولتان في كأس «ليبرتادوريس»، رحل مارسيلو غالاردو بالدموع عن ريفر بليت الأرجنتيني.

بعد تلك التجربة المثيرة، ينتظر غالاردو الآن دوره لخوض تحد جديد في أوروبا، والتعاقد معه يبدو مغريا لكثير من الأندية الراغبة في بناء مشروع جديد وطموح مع مدرب حقق كل تلك النجاحات قبل أن يصل إلى سن 46 عاما.