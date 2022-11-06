شكرا لقرائتكم خبر كأس العالم تختم جولتها في الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطل النسخة الأصلية لكأس العالم، الجمعة المقبل، بالدرعية بحي الطريف التاريخي (المدرج ضمن قائمة التراث العمراني العالمي لليونسكو)، قبيل انطلاق الحدث العالمي بقطر برعاية كوكا كولا، وبحضور شخصيات دولية ولاعبين سابقين في آخر محطاته قبل الوصول للدوحة، بعد أن زار 51 دولة منها الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وينتظر أن يشارك في استقبال الكأس عدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول، الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم (1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2018)، إضافة إلى إداريين ومدربين وحكام وإعلاميين، وعدد من الشخصيات الرياضية.

واستقبلت العاصمة الرياض في فبراير الماضي، الكأس العالمية في أجواء احتفالية، احتفاء ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022.