كأس العالم تختم جولتها في الدرعية

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وينتظر أن يشارك في استقبال الكأس عدد من لاعبي المنتخب السعودي الأول، الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم (1994 / 1998 / 2002 / 2006 / 2018)، إضافة إلى إداريين ومدربين وحكام وإعلاميين، وعدد من الشخصيات الرياضية.واستقبلت العاصمة الرياض في فبراير الماضي، الكأس العالمية في أجواء احتفالية، احتفاء ببدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022.
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