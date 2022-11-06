السعودية تلتقي أيسلندا تأهبا لمونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لمونديال قطر 2022، يلتقي المنتخب السعودي، اليوم، مع منتخب أيسلندا، على استاد محمد بن زايد، في رابع مباراة ودية له ضمن المعسكر المقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وخاض الأخضر السعودي خلال هذه المرحلة 3 مباريات، كانت الأولى أمام مقدونيا وفاز (1-0)، وتعادل في الثانية مع ألبانيا (1-1)، فيما انتهت التجربة الثالثة أمام هندوراس (0-0).

وبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، في التركيز على الجوانب الفنية في المباراة الأخيرة، بعد أن كان هدفه في المباراتين الأوليين الاهتمام بالجوانب البدنية، للوصول بجميع اللاعبين إلى درجة متساوية من اللياقة البدنية.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب الفرنسي غالب اللاعبين فرصة المشاركة غدا، باستثناء المصابين، على أن يمنح القوام الأساسي للمنتخب الفرصة الأكبر للمشاركة.

يتوقع أن يغيب عن الأخضر في مباراة اليوم الثلاثي صالح الشهري، الذي ما زال برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال المعسكر، وكذلك اللاعبان سلطان الغنام وناصر الدوسري، المنضمان حديثا للمعسكر، بعد تماثلهما للشفاء من الإصابات التي لحقت بهما أخيرا.

يشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر، إلى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك، وستكون المباراة الأولى في مونديال قطر 2022 أمام زملاء ليونيل ميسي.

وديات الأخضر خلال المرحلة الثالثة

