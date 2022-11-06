شكرا لقرائتكم خبر الراجحي يتصدر المشاركين في باها السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد هذا الحدث الذي يستمر 3 أيام الجولةَ السابعة من كأس العالم لراليات الباها، والثالثة من كأس الشرق الأوسط لراليات الباها، والجولة الثالثة من بطولة تويوتا السعودية.ويتصدر يزيد الراجحي قائمة المشاركين، التي تضم 25 سيارة و36 دراجة نارية و8 دراجات رباعية العجلات، إضافة إلى 32 سيارة وشاحنة واحدة في فئة الرالي الوطني.
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