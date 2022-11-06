التشيلي لويس سييرا مدربا للوحدة

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وكان المدرب التشيلي «لويس سييرا» اعتذر عن الاستمرار مع نادي الطائي، وذلك حسبما أعلن في حينه رئيس مجلس إدارة النادي «تركي الضبعان».وقال الضبعان خلال اجتماع لأعضاء شرف النادي، إن المدرب اعتذر بسبب ظروفه الخاصة.
ووقع سييرا في نوفمبر الماضي عقد تدريب الطائي، وقاده للبقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل.
وكانت إدارة الوحدة أعلنت، في وقت سابق، إقالة المدرب البوسني برونو أكرابوفيتش، بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتولى أكرابوفيتش تدريب الفريق في يونيو الماضي، وقاده في 8 مباريات بالدوري، حقق خلالها انتصارين وتعادلا وتلقى 5 هزائم، ليحصد 7 نقاط محتلا المركز الـ12.
المدرب التشيلي لويس سييرا
- أفضل مدرب محلي في تشيلي: 2012
- مع نادي يونيون إسبانيولا
- الدوري التشيلي لكرة القدم: (1) 2013
- مع نادي كولو- كولو
- الدوري التشيلي لكرة القدم: (1) 2015
- كأس تشيلي: (الوصيف) 2015
- مع نادي الاتحاد (السعودية)
- كأس ولي العهد السعودي 2016–17
- كأس الملك السعودي 2017–18
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