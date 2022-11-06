التشيلي لويس سييرا مدربا للوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقدت إدارة الوحدة، مع التشيلي لويس سييرا لتدريب الفريق الأول، حتى نهاية الموسم الجاري، ويعد الوحدة المحطة الثالثة لسييرا، البالغ من العمر 53 عاما، في الملاعب السعودية، بعد تجربتين سابقتين مع الاتحاد «2016-2018 و2019»، وأخرى مع الطائي في موسم 2021-2021. يحفل سجل سييرا بكثير من الإنجازات في مسيرته التدريبية، أبرزها قيادة الاتحاد إلى تحقيق لقب كأس ولي العهد، في موسم 2016-2017، وكأس الملك في موسم 2017-2018.

وكان المدرب التشيلي «لويس سييرا» اعتذر عن الاستمرار مع نادي الطائي، وذلك حسبما أعلن في حينه رئيس مجلس إدارة النادي «تركي الضبعان».

وقال الضبعان خلال اجتماع لأعضاء شرف النادي، إن المدرب اعتذر بسبب ظروفه الخاصة.

ووقع سييرا في نوفمبر الماضي عقد تدريب الطائي، وقاده للبقاء ضمن فرق دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل.

وكانت إدارة الوحدة أعلنت، في وقت سابق، إقالة المدرب البوسني برونو أكرابوفيتش، بسبب سوء النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتولى أكرابوفيتش تدريب الفريق في يونيو الماضي، وقاده في 8 مباريات بالدوري، حقق خلالها انتصارين وتعادلا وتلقى 5 هزائم، ليحصد 7 نقاط محتلا المركز الـ12.

المدرب التشيلي لويس سييرا

