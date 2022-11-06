الأخضر الأولمبي يتسلح بالتاريخ والجماهير أمام سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف مساء اليوم مواجهات بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة للمنتخبات بمواجهتين: إذ يلاقي المنتخب اللبناني شقيقه العماني، بينما يواجه صاحب الأرض والجمهور المنتخب السعودي نظيره السوري ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة، بعد أن لعبت لقاءات الجولة الأولى الخميس الماضي.

وأسفرت النتائج في الجولة الأولى عن التعادل السلبي بين قطر ولبنان ضمن منتخبات المجموعة الأولى، ولحساب المجموعة الثانية استطاع المنتخب البحريني تحقيق الفوز على سوريا بنتيجة 2-1 ليكون بذلك قد ثأر لخسارته في النسخة الماضية أمام سوريا في مواجهات الجولة الأولى آنذاك، حيث انتهى اللقاء بنتيجة 4-1 لسوريا.

لبنان - عمان

يواجه المنتخب اللبناني في مواجهته الثانية في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة، نظيره العماني، عصر اليوم، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهو الملعب المستضيف للبطولة.

يسعى المنتخب اللبناني لتحقيق الانتصار ليحجز مكانه كأول الواصلين للدور نصف النهائي من البطولة بعد أن تعادل في المواجهة الأولى سلبا أمام قطر وفوزه اليوم يعني التأهل رسميا أما في حال التعادل أو الخسارة فعليه انتظار نتيجة اللقاء الأخير بين عمان وقطر.

على الطرف الآخر يبحث المنتخب العماني عن افتتاح لقاءاته في البطولة بتحقيق الفوز أمام لبنان قبل مواجهة قطر في اللقاء الأخير من دوري المجموعات.

يذكر، أن المنتخبين لم يسبق لهما أن تواجها من قبل.

السعودية - سوريا

يفتتح المنتخب السعودي لقاءاته في بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة، مساء اليوم، بمواجهة المنتخب السوري ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية التي يتصدرها البحرين بفوزه الجولة الماضية أمام سوريا.

يدخل الأخضر السعودي هذا اللقاء باحثا عن الانتصار مع بداية مشواره في البطولة، ليقترب من حصد إحدى بطاقات التأهل للدور نصف النهائي؛ حيث يسعى للمنافسة على اللقب بعد أن خسر نهائي البطولة في النسخة الماضية أمام الأردن.

ويتسلح السعوديون بتاريخ مواجهات المنتخبين؛ حيث لم يسبق أن خسر أمام سوريا في جميع المواجهات السابقة بينهما، وكان آخرها في النسخة الماضية وانتهى بفوز السعودية بهدفين دون رد.

في حين يبحث المنتخب السوري عن تعويض خسارته في الجولة الماضية أمام البحرين وتحقيق الانتصار وفي حال الخسارة قد يعني مغادرة سوريا للبطولة.

حضور جماهيري

شهدت لقاءات الجولة الأولى من البطولة حضور جماهيري غفير في المواجهتين، ففي المواجهة الأولى ملأت جماهير المنتخب اللبناني الجزء المخصص لهم خلال مواجهة قطر والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ولكن الجمهور اللبناني كان علامة بارزة بتواجده الكثيف ومساندة منتخبه طوال أوقات المباراة ليخطف بذلك نجومية اللقاء.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع البحرين أمام سوريا توافدت الجماهير السورية لدعم منتخبها ولم تكتف بتعبئة المكان المخصص لها فقط بل سيطرت على كافة مدرجات ملعب الصالة المغلقة لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إلا أن الجمهور السوري الكبير خرج حزينا بعد خسارة منتخبه أمام البحرين، وينتظر لقاء اليوم الذي يجمع سوريا مع أصحاب الأرض السعودية، لتعويض خسارة الخميس الماضي.

نتائج الجولة الأولى







قطر 0-0 لبنان



البحرين 2-1 سوريا



نقاط من البطولة