شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على: لا بد من وضع ضوابط لعمل المدربين الأجانب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين فى اتحاد الكرة، أن رخص التدريب الأولى والثانية توقفت فى مصر منذ عام 2015، ونعمل على إعادة تشغيلها.

وقال جمال محمد على، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "متعتي الحقيقة في التدريب والتدريس بالجامعة، وأكملت دراسة الدكتوراه في الولايات المتحدة ومارست التحكيم هناك لمدة سنتين، واعتزلت التحكيم من أجل التدريب".

وأضاف: "اكتشفت محمد أبو جبل منذ سن السادسة عشر وتم شراؤه من نادى شبان قنا بقيمة 12 ألف جنيه وتدرب معى فى أسمنت أسيوط ولعب معانا سنة وبعدين انتقل إلى إنبى بعد صراع كبير مع الزمالك على شرائه".

وتابع مدير إدارة المدربين: "أشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري على ثقته وتعييني مديرا لإدارة المدربين، وهناك تقدير واحترام من إدارة الاتحاد لخبراتي السابقة وعرضت تصور كامل لتطوير إدارة التدريب على مجلس الإدارة منذ البداية".

واستطرد: "رخص التدريب الأولى والثانية توقفت فى مصر 2015، وسيتم العمل على إعادة الدورات لتجهيز العديد من المدربين للعمل فى الدوريات المصرية".

وأردف: "الاتحاد الأوروبى استجاب لضغوط اللاتينى وسمح لمدربيه بالعمل فى أوروبا بعد مراجعة الرخض التدريبية التى يعملون بها".

واختتم جمال محمد على تصريحاته قائلا: "لا بد من وضع ضوابط لعمل المدربين الأجانب فى مصر؛ لأنه لا بد أن المدرب الأجنبى تتوافر فيه بعض الشروط للعمل فى مصر، ولكن لن نستطيع تطبيقها فى الوقت الراهن لحين عودة الرخص من جديد".