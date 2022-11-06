شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يراجع أخطاء مباراة أول أغسطس استعداداً للقاء العودة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر على مراجعة أخطاء مباراة الذهاب التي جمعت فيوتشر بنظيره أول أغسطس الأنجولي، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، استعداداً للقاء العودة فى إياب دور الـ 32 التكميلى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والذى يجمع الفريقين الأربعاء المقبل.

وكان فريق فيوتشر قد تقدم خلال الشوط الأول، وحافظ على تقدمه على مضيفه الأنجولي حتى الدقائق الأخيرة التى أحرز خلالها الفريق الأنجولي هدف التعادل خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي باستاد 11 نوفمبر بأنجولا، ويكفي فيوتشر التعادل سلبيا فى القاهرة لحسم التأهل.

وعاد فريق فيوتشر أمس، السبت، إلى التدريبات استعداداً لمباراة العودة أمام أول أغسطس، وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.