شكرا لقرائتكم خبر عن علاء إبراهيم مديرا فنيا للإعلاميين فى القسم الثانى وأحمد فوزى مدربا للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الإعلاميين أحد أندية القسم الثانى المنافس فى مجموعة القاهرة والقناة، عن تعيين علاء إبراهيم مديرا فنيا جديدا للفريق، خلفا لهانى عرفة.

وقدم هانى عرفة استقالته، بعد الهزيمة من فريق العبور بهدف نظيف، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من القسم الثانى.

ويعاون علاء إبراهيم فى إدارة فريق الإعلاميين، كل من أحمد فوزى مدربا للحراس المرمى، وأحمد طنطاوى مخطط أحمال.

ويحتل فريق الإعلاميين المركز الرابع عشر فى ترتيب مجموعة القاهرة والقناة برصيد 3 نقاط، جمعها من الهزيمة فى 3 مباريات والفوز فى مباراة.

ويعد فريق القناة، بقيادة محمد حليم، الفريق الوحيد فى المجموعات الثلاثة الذى حقق الفوز فى الـ4 مباريات التى خاضها، حيث حصد الـ12 نقطة، ولم يستطع أى فريق آخر الوصول لهذا الرقم.

وقاد محمد حليم القناة فى 4 مباريات، فاز فى 4 لقاءات وسجل الفريق 7 أهداف واستقبل 3 أهداف وحصد 12 نقطة.

ويتصدر فريق القناة ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة، متفوقا عن أقرب منافسيه المصرية للاتصالات والترسانة بـ4 نقاط، حيث يمتلك كل فريق منهم 8 نقاط.