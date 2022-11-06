شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: الدوري المصري به لاعبون مميزون اكتسبوا موهبتهم من الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أن الدوري المصري ممتلئ باللاعبين الموهوبين، قائلا: "الدوري المصري به لاعبين مميزين وموهوبين ربما اكتسبوا الموهبة من الشارع".

قال بابا فاسيليو، في تصريحات تليفزيونية: "كل شيء كان عظيما من البداية، حيث بدأنا بمباريات ودية وشاهد اللاعبون أن الأشياء التي نتدرب عليها حدثت في المباراة وخطوة خطوة يبدأ الإصلاح".

وأضاف: "في الدوري المصري أحيانا تكون المباراة عبارة عن مهاجمين أمام مدافعين ولا وجود لخط الوسط ولكننا سيطرنا على ذلك".

وتابع: "كان الأمر مضحكا في يوم ما عندما كنا نتدرب على الكرات الطولية؛ بسبب سوء الأرضية واللاعبين أرادوا التمرير هذا شيء عظيم ومعناه أن اللاعبين يؤمنون بأساليبك".

وكشف المدير الفني لغزل المحلة كواليس حديثه مع لاعبي فريقه قبل مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بفوز المحلة بهدفين في الدوري الممتاز هذا الموسم، قائلا: "قلت للاعبي غزل المحلة يجب أن تكونوا شجعانا أمام الإسماعيلي وأن يكون الاستحواذ معنا، يجب أن نستغل خوض المباريات على ملعبنا وأمام الجمهور الداعم".