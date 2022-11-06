شكرا لقرائتكم خبر عن 47 هدفا في 26 مباراة.. الحصاد التهديفي للدوري المصري قبل التوقف.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدوري المصري قبل التوقف إقامة 26 مباراة، تم تسجيل 47 هدفا فيها حتى الآن، بعد انتهاء منافسات الجولة الأخيرة قبل توقف المسابقة الأربعاء الماضي بفوز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف وتعادل الزمالك مع إنبى بهدف لكل منهما.

وفاز الأهلي على الداخلية 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتعادل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أمام انبى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتائج يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 9 نقاط متساويًا في النقاط مع الاتحاد السكندري، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى برصيد 7 نقاط.