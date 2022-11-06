شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله يكشف طبيعة إصابة إبراهيم عادل ويؤكد: انتظروا انتصارات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، طبيعة إصابة إبراهيم عادل، نجم الفريق، مؤكدا أنه يعانى من شد في الأمامية وفرص لحاقه بالمباراة المقبلة للفريق السماوى بالكونفدرالية قليلة جدا.

وقال فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "ontime sports2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق: إن بداية بيراميدز كانت سيئة في الدورى والكونفدرالية، موضحا أنهم تناسوا ذلك ويستعدون للفترة المقبلة.

وأضاف المدرب العام لـ بيراميدز أنهم أغلقوا ملف بداية الدورى المصرى الممتاز، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق الانتصارات للفريق السماوى.

وتابع: "يتم التنسيق بين روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، وتاكيس جونياس مدرب بيراميدز، على مدار الفترة الحالية، وأتمنى انضمام أكثر من عنصر من الفريق إلى المنتخب، وأتمنى إلى المدرب كل التوفيق الفترة المقبلة".

وخسر بيراميدز بهدف دون رد أمام نيجيليك بطل النيجر في مباراة ذهاب دور الـ32 التكميلي لبطولة الكونفدرالية الأفريقي، والتي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، ويلعب بيراميدز مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل في استاد القاهرة.