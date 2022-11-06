شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تطرح تذاكر مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة تذكرتي بطرح التذاكر الخاصة بحضور مباريات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة سيدات، والذي يقام يوم الأحد الموافق 6 من شهر نوفمبر الجاري على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد حصل على الموافقات الأمنية الخاصة بعودة الجماهير لمباريات كرة السلة في دور قبل نهائي ونهائي دوري المرتبط رجال وسيدات بواقع 1000 مشجع مناصفًة بين طرفي كل مباراة بدايًة من دور نصف النهائي.

وطرحت شركة تذكرتي اليوم السبت الحجز الخاص بتذاكر مباريات ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة سيدات، بسعر ٤٩ جنيها للتذكرة الواحدة، والتي يستطيع حاملها حضور مباريات اليوم الواحد.

وسيجمع نصف نهائي دوري المرتبط بين سبورتنج ضد الجزيرة، والأهلي أمام سموحة، على أن تقام مباريات الذهاب يوم الأحد الموافق 6 نوفمبر، بينما تقام مباريات الإياب يوم الثلاثاء الموافق 8 من الشهر ذاته على صالة برج العرب.

وتأتي مواعيد المباريات كالتالي

الأحد 6/11 1:00 مرتبط سبورتنج × الجزيرة

الأحد 6/11 5:30 سيدات سبورتنج × الجزيرة

الأحد 6/11 3:00 مرتبط سموحة × الأهلي

الأحد 6/11 8:00 سيدات سموحة × الأهلي

الثلاثاء 8/11 1:00 مرتبط الجزيرة × سبورتنج

الثلاثاء 8/11 5:30 سيدات الجزيرة × سبورتنج

الثلاثاء 8/11 3:00 مرتبط الأهلي × سموحة

الثلاثاء 8/11 8:00 سيدات الأهلي × سموحة