شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: تدريب غزل المحلة تحد بالنسبة لى.. وأسلوبى التدريبى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بابا فاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، أن قبوله لتدريب غزل المحلة يُمثل تحديا كبيرا بالنسبة له، بعدما واصل المحلة عروضه المميزة مطلع هذا الموسم وحصد 7 نقاط من ثلاث جولات.

وقال بابا فاسيليو، في تصريحات تليفزيونية: "تدريب غزل المحلة كان يمثل تحديا كبيرا عندما عُرض عليَّ العمل، وقبل أن أقبل العرض أو أرفضه شاهدت بعض المباريات وشاهدت شيئا أحببته كثيرا والوضع يختلف عندما تقوم بتحليل فريق واحد بالتفصيل".

وأضاف: "عندما بدأت في تحليل غزل المحلة رأيت خصائص كثيرة ورأيت روح قتالية وعقلية أحبها جدا وأيضا لاعبين صغار في السن وجيدين جدا وبالتدريب الجيد والتوجيه الفني يمكنتهم أن يتطورون".

واختتم فاسيلو تصريحاته قائلا: "أعتقد أن خلال فترة التوقف الجارية، يُمكنني أن أطبق أفكاري مع لاعبي غزل المحلة وأنا أحب التحديات، الطريقة التي اعتمد عليها مختلفة عن ما اعتاده اللاعبين هنا الفارق بيني وبين أساليب تدريبية أخرى أن كل شيء يتم بالكرة؛ لأنه في كرة القدم الحديثة لا وقت للتدريب، فكرة الجري فقط واللعب فقط هي فكرة انتهت، أما الجانب التكتيكي والفني والنفسي والبدني كله يتم في وقت واحد".