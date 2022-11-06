شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: بطولة أفريقيا للشباب صعبة لتغيير نظامها ونؤمن بقدرتنا على التتويج بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، عن أفضلية مصر في التتويج ببطولة أمم أفريقيا التي تحتضنها مصر في فبراير المقبل، موضحا أن اللاعبين يشعرون بالمسئولية تجاه الجماهير ويعدون بالفوز باللقب القاري.

وقال محمود جابر، في تصريحات لـ"الخليج 365": "تنظيم البطولة في مصر حافز للاعبين، في نفس الوقت نحن مطالبون بالفوز بيها، مصر بكل منتخباتها حينما تشارك في أي بطولة يكون الهدف الفوز بها، هذه هي مصر بتاريخها الكروي الكبير، ليس الهدف من البطولة الوصول لكاس العالم فقط، نؤمن بأنفسنا وعلى الجميع أن يؤمن بنا، هدفنا البطولة بكل تأكيد".

وأضاف محمود جابر: "صعب أحكم على المنافسين ومدى قوتهم وحظوظهم في المنافسة هناك منتخبات قوية، مثل نيجيريا والسنغال وجامبيا من غرب أفريقيا، وزامبيا وموزمبيق من شرق ووسط، هي بطولة مهمة وقوية، خصوصا أنها أول مرة تنظم من 12 فرقة بدل 8 منتخبات".

وأتم المدير الفني لمنتخب الشباب تصريحاته قائلا: "البطولة تنتج فرقا ومنتخبات قوية خلال المنافسة، لكن بشكل عام أرى أن السنغال فريق قوى جدا في هذه المرحلة السنية، وجامبيا ونيجيريا من المنتخبات التي تمتلك قائمة قوية، وجامبيا بالذات منتخب قوي بدنيا".