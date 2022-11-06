شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب يبحث عن وديات لحرس الحدود فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، البحث عن مباريات ودية للفريق لتجهيز اللاعبين للدوري وكأس بعد العودة من التوقف.

وطالب أيوب من جهازه الإداري الاتفاق على مباراتين وديتين على الأقل في فترة التوقف، لتجهيز اللاعبين والحفاظ على المستوى الذى وصلوا إليه بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام سموحة.

من جانبه، المدير الفنى لفريق حرس الحدود، راية التحدى بعد الحصول على أول نقطة من التعادل مع سموحة، فى مباراة الجولة الثالثة بين الفريقين.

وعقد أيوب جلسة مع لاعبيه بعد الحصول على النقطة الأولى، طالبهم فيها باستمرار التطور التدريجى بعد الانسجام الذى حدث بين اللاعبين، مؤكدًا أن هدف النادى إدارة وجهاز ولاعبين هو عدم البقاء فى منطقة الصراع لتفادي الهبوط.

وأوضح أيوب أن قيمة الحدود وتاريخه أكبر من اللعب على مراكز القاع في الدوري، وهو النادي الذى قدم للكرة المصرية العديد من النجوم ووقف على منصات التتويج ونافس كبار الأندية في مصر.