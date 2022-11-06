شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: استبعاد أبو جبل من المنتخب طبيعى.. وجاد ليس حارسا صغيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، إن استبعاد محمد أبو جبل، حارس مرمى البنك الأهلى، من قائمة المنتخب الوطنى طبيعى ومنطقى، مؤكدا أن من المستحيل عدم القناعة بتواجد أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، في القائمة يكون لسبب فنى.

وأضاف ناجى، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "on time sports 2" ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق أنه ضد وصف محمود جاد، حارس مرمى فريق المصرى، بالحارس الصغير، خصوصا أنه تحمل مسئولية إنبى في الموسم الماضى، كما يفعل حاليا مع الفريق البورسعيدي.

وأوضح مدرب حراس سيراميكا أن أفضل مركز به لاعبون متألقون في مصر هو حراسة المرمى، لافتاً إلى أن الحراس الذين وقع عليهم الاختيار في قائمة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وهم: محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد الشناوى حارس الأهلى، ومحمود جاد حارس المصرى، على مستوى عالٍ وكبار جداً.

وتحدث ناجى عن فريقه سيراميكا، مؤكدا أن أداء اللاعبين كان مرضيا في الجولتين الأولى والثانية، ولكن تراجع في الأسبوع الثالث أمام البنك الأهلى، خصوصا أن نتيجة المباراة الأخيرة التي انتهت بخسارة سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف غير متوقعة.

كشف ناجى أن أحمد سامى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، يقوم بتدريب اللاعبين بشكل جيد، لذلك كان من غير المتوقع الخسارة من البنك الأهلى، موضحاً أن الهزيمة تحدث في كرة القدم، لافتا إلى أن الحديث عن سوق الانتقالات القوى لـ سيراميكا أثر على اللاعبين.