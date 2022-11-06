شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي: هدفنا الصعود فقط .. ولا نركز فى أزمة عدد الهابطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة النادى الأوليمبي، أنه لا تعنيه إقامة دورى المحترفين ولا تبعاته بهبوط 11 فريقا إلى الدرجة الأدنى، لأن كل هدفهم هو الصعود لدورى الأضواء مجددا، ليعود الأوليمبى بتاريخه الكبير.

وأضاف أبوزهرة، في تصريحات له، إن هدف الأوليمبي هو الصعود للدورى الممتاز خلال الموسم الجديد، لذلك لم نبحث في تداعيات تطبيق دورى المحترفين في الموسم بعد القادم؛ لأن من يفكر في هذا الأمر هدفه يكون بعيدا عن الصعود.

وكشف عضو مجلس الأوليمبي أن إدارة النادى وفرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لرمضان السيد، المدير الفني، من أجل تكوين فريق قوى يستطيع تحقيق هدف الصعود للدورى الممتاز، حتى وصل عدد الصفقات الجديدة إلى مايقرب من 24 لاعبا جديدا .

واختتم ابو زهرة: النادى الأوليمبي من أقدم وأعرق الأندية المصرية، وحصل على بطولة الدورى، ومن الصعب أن يظل بعيدا عن دورى الأضواء والشهرة 12 عاما متتالية، لذا كان من أولوياتنا هو التركيز مع فريق الكرة لتحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

الأوليمبى يحتل المركز الثانى فى مجموعة بحرى والإسكندرى بعدما حصد 7 نقاط جمعها من فوزين على أبو قير للأسمدة برباعية مقابل هدف، وعلى الحمام بهدفين نظيفين، وخسارة من المنصورة بهدف دون رد، وتعادل مع بلدية المحلة بدون أهداف.