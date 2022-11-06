بيكيه باكيًا عقب آخر مبارياته مع برشلونة: لحظة الاعتزال لم تكن سهلة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

وجه جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة المعتزل، رسالة مؤثرة لجماهير الفريق الكتالوني بملعب "سبوتيفاي كامب نو"، عقب مباراة ألميريا، الأخيرة في مسيرة اللاعب.

وكان بيكيه أعلن يوم الخميس الماضي أن مباراة ألميريا ستكون الأخيرة في مسيرته مع كرة القدم، حيث سيعتزل بعدها.

وتغلب برشلونة على ضيفه ألميريا بهدفين دون رد مساء أمس السبت ضمن الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

وتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 34 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه رايو فاليكانو غدًا الإثنين ضمن نفس الجولة.

وشارك بيكيه في المباراة ضمن التشكيل الأساسي لبرشلونة، وخرج مستبدلًا قبل 6 دقائق على النهاية، فيما استطاع الفريق أن يحافظ على نظافة شباكه.

وحظي بيكيه بدعم كبير من زملائه وجماهير برشلونة، الذين ودعوه بحرارة، فيما لم يتمكن المدافع من السيطرة على دموعه.

وقال بيكيه، في كلمته بملعب "سبوتيفاي كامب نو" باكيًا عقب المباراة، "أريد أن أشكر الجميع، شكرا لزملائي، والطاقم الفني، وكل الأطباء، ومسؤولي غرفة الملابس، شكرا لمجلس الإدارة على كل هذه السنوات".

وأضاف المدافع المخضرم "وصلت إلى نهاية مسيرتي، لحظة الاعتزال لم تكن سهلة بعد هذا الحب الذي وجدته هنا في برشلونة".

وتابع "أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة للوصول لنهاية مسيرتي مع برشلونة، وأنا مقتنع أني سأعود مرة أخرى إلى النادي في المستقبل القريب، كما رحلت من قبل وعدت بعدها".

واختتم بيكيه كلمته بالقول "أشكر جماهير برشلونة على الدعم طوال السنوات الماضية، ولدت هنا وسأموت هنا، إلى الأمام دائمًا يا برشلونة".