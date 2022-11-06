ميلان يصعق سبيزيا.. ويصعد إلى وصافة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تمكن نادي ميلان، من تحقيق الفوز الصعب (2-1)، مساء اليوم السبت، أمام ضيفه سبيزيا كالتشيو، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإيطالي.

ميلان يعيش أيامًا رائعة تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، خاصة بعد النجاح في التأهل إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستطاع الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز من تسجيل أول أهداف ميلان في الدقيقة 21، معلنًا تقدم الروسينيري، بهدف نظيف، حيث بقيت النتيجة كما هي، حتى نهاية الشوط الأول، مع محاولات سبيزيا.

وأدرك سبيزيا، التعادل (1-1) في الدقيقة 59، لكن المفاجأة أن الهدف جاء عن طريق دانييل مالديني، نجل أسطورة ميلان التاريخي.

وحاول ميلان، تسجيل هدف الفوز على سبيزيا، حيث أجرى بيولي، تبديلات عدة، منها إقحام الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 72، بدلًا من البلجيكي ديفوك أوريجي.

ونجح جيرو في تسجيل هدف فوز ميلان في الدقيقة 90، بعدما أنهى الكرة من لمسة واحدة، في شباك سبيزيا.

وبعد هدف ميلان، تحصل جيرو على بطاقة حمراء، إذ نسي المهاجم الفرنسي أنه يمتلك بطاقة صفراء منذ الدقيقة 83، لذا خلع قميصه، فرحًا بالهدف الذي ضمن به، وصافة الدوري الإيطالي.

وأصبح في رصيد ميلان، 29 نقطة، في المركز الثاني، خلف نابولي، متصدر جدول الترتيب في الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط.