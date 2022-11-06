برشلونة يهزم ألميريا.. ويخطف صدارة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق نادي برشلونة، مساء اليوم الثلاثاء، الفوز على حساب ضيفه ألميريا، بهدفين نظيفين، في مباراة جمعت بينهما على ملعب كامب نو، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وحظيت مباراة ألميريا، بمتابعة جماهيرية خاصة، في ظل أنها آخر مواجهة يخوضها المدافع جيرارد بيكيه، بقميص برشلونة، على ملعب كامب نو، بعدما أعلن اعتزاله رسميًا، ممارسة كرة القدم.



وأهدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ركلة جزاء، تحصل عليها برشلونة في الدقيقة 7، بعدما سددها بعيدًا عن مرمى ألميريا، بغرابة شديدة.

واستمر برشلونة في الضغط على ضيفه ألميريا، لكن الفرص المواتية ضاعت أمام تألق الحارس فيرناندو مارتينيز روبيو، حتى أطلق الحكم، صافرة نهاية الشوط الأول، بالتعادل السلبي دون أهداف، بين الطرفين.

واستطاع النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، إحراز أول أهداف برشلونة في شباك ألميريا، بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 48.

وتمكن الهولندي فرانك دي يونج من تعزيز تقدم برشلونة (2-0) في الدقيقة 62، بعدما تابع كرة ارتدت من يد حارس ألميريا، في الشباك.

واستبدل تشافي، جيرارد بيكيه في الدقيقة 84، حيث حصل على تصفيق خاص من جماهير برشلونة، كونها آخر مباراة له على الإطلاق في ملعب كامب نو، إذ قرر اعتزال كرة القدم عن عمر يناهز 35 عامًا.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي خاض مباراة أقل، حيث يواجه رايو فاليكانو، بعد غدٍ الإثنين، ضمن الجولة ذاتها من الليجا الإسبانية.