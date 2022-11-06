حلمي طولان يحسم الجدل حول مفاوضات تدريب أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد حلمي طولان المدير الفني السابق لفريق إنبي على عدم صحة الأنباء التي ترددت في الأونة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات معه لتولي تدريب أسوان.

ويبحث مجلس إدارة نادي أسوان عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد توجيه الشكر إلى ربيع ياسين.

وأوضح طولان في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه لم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول بنادي أسوان للتفاوض بشأن تدريب ممثل الصعيد في الفترة الحالية بعد رحيل ربيع ياسين عن تدريب الفريق.

وشدد مدرب الزمالك وإنبي السابق على أنه لم تكن هناك أي مفاوضات معه من أسوان ليتحدث البعض عن وجود خلافات على المقابل المادي لتوليه تدريب الفريق.

وأبدى حلمي طولان دهشته من الشائعات التي ترددت حول التفاصيل المادية لتوليه تدريب أسوان بالرغم من عدم وجود مفاوضات رسمية معه لقيادة الفريق.

وخسر أسوان - العائد إلى الدوري الممتاز- أول ثلاث مباريات في المسابقة هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري والأهلي وغزل المحلة بنتيجة 1-0، ليتذيل قاع جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.