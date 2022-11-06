5 أهداف في ست مباريات.. ليفاندوفسكي يحصد أول جائزة رسمية مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تسلم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي برشلونة، مساء اليوم السبت، جائزة أفضل لاعب في منافسات الدوري الإسباني، عن شهر أكتوبر 2022.

برشلونة أنهى منذ لحظات، الشوط الأول من مباراته التي يستضيف فيها ألميريا، على ملعب كامب نو، بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات الليجا الإسبانية.

وقدمت رابطة الليجا، قبل انطلاق مباراة برشلونة وألميريا، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر أكتوبر، إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

خلال 30 يوما.. ماذا قدم ليفاندوفسكي في الدوري الإسباني؟

واستطاع ليفاندوفسكي خلال أكتوبر، تسجيل 5 أهداف في 6 مباريات بالدوري الإسباني، مع تقديم تمريرتين حاسمتين فقط.

وفشل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في هز الشباك، مرة وحيدة، عندما سقط برشلونة في فخ الخسارة (3-1) بالكلاسكيو الإسباني، أمام ريال مدريد، لكنه صنع هدفًا من توقيع فيران توريس.



وحصد ليفاندوفسكي، المنضم حديثًا في صيف 2022، إلى برشلونة، قادمًا من بايرن ميونيخ، أول جائزة رسمية له في مسيرته مع البلوجرانا.

يشار إلى أن روبرت ليفاندوفسكي، خاض 17 مباراة في كل المسابقات الرسمية مع برشلونة، سجل فيها 18 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.