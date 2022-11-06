الامارات | مدرب عربي يخلف كايو في تدريب البطائح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسندت شركة نادي البطائح لكرة القدم مهمة تدريب الفريق الأول إلى مدرب فريق تحت 21 سنة المغربي سعيد شخيت خلفاً للبرازيلي كايو المقال من منصبه بعد الخسارة من شباب الأهلي بستة أهداف دون رد.

وشدد المتحدث الرسمي لشركة كرة القدم في نادي البطائح ناصر الطنيجي على أن خسارة الراقي الكبيرة من شباب الأهلي ليست السبب الرئيس وراء إقالة المدرب البرازيلي كايو من منصبه، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن شركة كرة القدم في نادي البطائح صبرت كثيراً على كايو، وأعلنت في أكثر من مناسبة تجديد الثقة به وبمعاونيه ولكن تراجع النتائج والأداء بهذا الشكل الذي شاهدنا عليه الفريق في المباريات الأخيرة فرض علينا حتمية التغيير».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات سابقة عدة لمناقشة التقارير التي كانت تُرفع للمسؤولين في الشركة من اللجنة الفنية والمدير الرياضي، عن أسباب تراجع الفريق ونتائجه في دوري أدنوك للمحترفين، ورغم تأكدنا من أن كايو قد بذل جهداً كبيراً إلا أنه يتحمل مسؤولية هذا التراجع على الرغم من الجهد الكبير أيضاً الذي قام به النادي لدعم البطائح بلاعبين على مستوى عال يستطيعون مساعدة المدرب والنادي». وأكمل: «كان هناك علامات استفهام كبيرة حول كايو في المباريات السابقة، ومن بينها التشكيلة التي كان يلعب بها وطريقة اللعب».