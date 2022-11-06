الامارات | العين وخورفكان.. ريبروف سعيد بالنتيجة والعنبري راضٍ عن الأداء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف بالجهود التي بذلها لاعبوه في المباراة التي فاز بها «الزعيم» على خورفكان 2-1، أول من أمس، في دوري أدنوك للمحترفين وقلب تأخرهم إلى فوز.

وكان العين قد تأخر بهدف في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل هدفين عن طريق كوامي (52)، والتوغولي لابا (80)، معبراً عن سعادته تجاه النتيجة وأداء اللاعبين بعد أن أظهروا رغبة قوية في تحقيق الفوز وبذلهم لجهود كبيرة من أجل حصد النقاط الثلاث، وخصوصاً في الشوط الثاني وإظهارهم شخصية «الزعيم» الحقيقية.

وقال ريبروف في مؤتمر صحافي إن «الفوز كان مهماً جداً ليصل الفريق إلى النقطة 16».

من جهته، قال مدرب خورفكان عبدالعزيز العنبري: «راضٍ عن المستوى الذي قدمه الفريق، وأنا متفائل بأن الفريق قادر على صناعة النتائج الإيجابية قريباً».