الامارات | فريق تورك للدرّاجات يتألق في البحرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق تورك الإماراتي للدرّاجات الهوائية بلقب المرحلة الثانية في الترتيب الفرقي من «طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات الهواة»، وحاز أيضاً المركز الثاني على المستوى الفردي عن طريق اللاعب سعد البلوشي. وتضم بعثة الفريق في البحرين، كلاً من: أحمد الفهيم، حميد محراب ومحمد درويش، من إدارة الفريق والدرّاجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.