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الامارات | فريق تورك للدرّاجات يتألق في البحرين

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المنامة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فريق تورك للدرّاجات يتألق في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق تورك الإماراتي للدرّاجات الهوائية بلقب المرحلة الثانية في الترتيب الفرقي من «طواف الشيخ ناصر بن حمد للدراجات الهواة»، وحاز أيضاً المركز الثاني على المستوى الفردي عن طريق اللاعب سعد البلوشي. وتضم بعثة الفريق في البحرين، كلاً من: أحمد الفهيم، حميد محراب ومحمد درويش، من إدارة الفريق والدرّاجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامة منصوري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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