الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخصائي

استغرب مدير فني تجاهل لجنة المنتخبات في اتحاد لعبة جماعية، اصطحاب أخصائي للعلاج الطبيعي إلى معسكر المنتخب الخارجي، رغم أن البعثة ضمت اثنين من الإداريين، والعدد ذاته من مساعدي المدرب، في معسكر تخللته أحمال تدريبية عالية، ومباريات ودية قد تعرض اللاعبين للإصابة.

متحدث

انتقد مراقبون عدم وجود متحدث رسمي في اتحاد لعبة جماعية بحيث يسهل على وسائل الإعلام المختلفة التعامل معه بكل مرونة وشفافية كون الاتحاد المعني يعد من الاتحادات المهمة التي يجب إبراز أنشطتها المتنوعة بما يسهم في تطوير اللعبة والارتقاء بها.

وعد

وعدت إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لاعباً في فئة المقيمين بتعديل عقده بنهاية الموسم الجاري بعدما تألق بشكل لافت إلى جانب تلقيه عرضاً من أحد الأندية المنافسة.