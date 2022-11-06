اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة

الجزيرة الحمراء - الإمارات 16:45

التعاون - حتا 16:45

دبا الحصن - الفجيرة 16:45

تشلسي - أرسنال 16:00

ساوثهامبتون - نيوكاسل 18:00

توتنهام - 20:30

أتلتيكو - إسبانيول 17:00

بيتيس - إشبيلية 00:00

يوفنتوس - إنترميلان 23:45

الدوري الفرنسي

لوريان - سان جرمان 16:00

مرسيليا - ليون 23:45

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