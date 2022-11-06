الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة
الجزيرة الحمراء - الإمارات 16:45
التعاون - حتا 16:45
دبا الحصن - الفجيرة 16:45
تشلسي - أرسنال 16:00
ساوثهامبتون - نيوكاسل 18:00
توتنهام - ليفربول 20:30
أتلتيكو - إسبانيول 17:00
بيتيس - إشبيلية 00:00
يوفنتوس - إنترميلان 23:45
الدوري الفرنسي
لوريان - سان جرمان 16:00
مرسيليا - ليون 23:45
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