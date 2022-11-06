شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ميداليات لمنتخب القوى البدنية فى كأس العالم بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق منتخب القوة البدنية نتائج متميزة في بطولة كأس العالم التى تقام بأورلاندو بأمريكا، في الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري.

حقق الميداليات للمنتخب المصرى كل من: سامي مظهر المركز الأول والميدالية الذهبية، وعمر أشرف المركز الأول والميدالية الذهبية، وأمير عبده المركز الأول والميدالية الذهبية، آية سويلم المركز الأول والميدالية الذهبية، وآلاء طارق الميدالية الذهبية للناشئين، وأماني ربيع المركز الأول والميدالية الذهبية للأساتذة، كما حصل أيضاً اللاعب حامد خلاف على الميدالية الذهبية وأخرى برونزية.

رافق البعثة محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ويرأس البعثة سحر حجاب والجهاز الفني للمنتخب المصري محمد سعيد، والدكتور عادل العسال.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، عن سعادته بالنتائج المذهلة في كأس العالم بأمريكا ورفع علم مصر عاليا في البطولات الدولية.

وأكد "بركات "أن على هامش البطولة العالمية، تم عقد اجتماع مع نائب رئيس الاتحاد الدولي؛ لبحث الترتيبات النهائية لبطولة العالم المقبلة، والتي سوف تستضيفها مصر في مدينة الغردقة في مارس من العام المقبل.

يذكر أن اللاعب سامي مظهر حصل على لقب أفضل لاعب في كأس العالم و اللاعبة آية سويلم أحسن لاعبة ناشئة.