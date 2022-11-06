شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، هي خدمها يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتتضمن أهم الأخبار التي شهدتها الساحة على مدار اليوم.

المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهة المغرب ودياً

اقترب منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالي، من مواجهة منتخب المغرب وديا خلال فترة التوقف الحالية.

الأهلي يستعيد معلول والشحات.. ويترقب تعافي السولية وديانج وكامبوس

استعاد فريق الأهلي الثنائي المصاب علي معلول وحسين الشحات، بعد تعافيهما من الإصابة بنزلة برد والتي حرمتهما من المشاركة في مباراة فريقهما الأخيرة ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

الزمالك يهنئ سيف الجزيرى على المشاركة مع منتخب تونس فى كأس العالم

هنأت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك مهاجم الفريق الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى على انضمامه لكتيبة منتخب تونس التى ستشارك فى بطولة كأس العالم 2022.

حدد مسئولو نادي أسوان 200 ألف جنيه راتباً شهرياً للمدير الفني الجديد للفريق الجنوبى، واشترط النادى ألا يزيد الراتب عن هذا الحد نظراً للظروف المالية الصعبة التى يعيشها الفريق. أسوان يحدد 200 ألف جنيه سقف الراتب الشهرى للمدرب الجديد

الإسماعيلى يكشف حقيقة "تمرد" صالح جمعة بعد حادث السير

نفى مسئولو النادى الاسماعيلى تمرد صالح جمعة صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الأخيرة، وقال مصدر بالجهاز الفني للدراويش، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "صالح جمعة غاب عن التدريبات بسبب تعرضه لحادث سير.

راحة سلبية للدوليين فى الأهلى حتى معسكر المنتخب

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى منح عناصر الفريق الدوليين راحة سلبية من التدريبات بعد مباراة الداخلية الأخيرة في دوري رابطة الأندية.